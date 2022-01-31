ЄС завтра схвалить новий пакет макрофінансової допомоги Україні у розмірі 1,2 мільярдів євро
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Євросоюз завтра, 1 лютого, схвалить новий пакет макрофінансової допомоги Україні у розмірі 1,2 мільярдів євро. Про це йшлося під час зустрічі в прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля і Виконавчого віце-президента Європейської Комісії Валдіса Домбровскіса, передає УНН.
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"Валдіс Домбровскіс ... повідомив, що вже 1 лютого буде підписано рішення про надання Європейською Комісією відповідної допомоги", - йдеться у повідомленні.
Деталі
За словами Шмигаля, кошти в межах програми підтримки будуть спрямовані на подолання негативних наслідків, які спричинила російська агресія проти нашої держави.
Нагадаємо
Раніше, Європейська комісія заявила, що має намір виділити новий пакет фінансової допомоги для підтримки України.
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Доповнення
Раніше Шмигаль повідомляв, що Кабінет міністрів України готує нову програму співпраці з Міжнародним валютним фондом, яка має розпочатися по закінченню строку дії чинної програми Stand-By.
У Міністерстві фінансів передбачають, що наступна місія Міжнародного валютного фонду прибуде у лютому-березні.
Україна 24 листопада отримала другий транш від Міжнародного валютного фонду за програмою Stand-By.
Завершення перегляду дало змогу Україні отримати приблизно 699 млн доларів США (500 млн SDR), внаслідок чого загальний обсяг виплат у межах поточної угоди становить майже 2,8 млрд доларів США (2 млрд SDR).
18-місячну програму МВФ з Україною у форматі Stand-By з можливістю доступу до 5 млрд доларів було схвалено 9 червня 2020 року з метою забезпечення підтримки платіжного балансу і бюджету у той час, як влада України бореться з наслідками шоку від пандемії COVID-19. Ця програма має консолідувати попередні досягнення та сприяти просуванню України шляхом важливих структурних реформ з метою мінімізації ключових вразливостей.
Тепер дію програми співпраці продовжено до кінця червня 2022 року.