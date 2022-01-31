ЄС завтра схвалить новий пакет макрофінансової допомоги Україні у розмірі 1,2 мільярдів євро

ukru
Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники
18:52 • 1110 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

17:00 • 50901 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 124210 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 188439 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 183862 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 207221 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 195205 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 151339 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 152623 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 173093 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
95 %
749 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 131377 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 172529 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 109780 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

14:21 • 63995 перегляди

Ракетний удар по Кривому Рогу: кількість жертв зросла до чотирьох, розпочато розслідування

15:57 • 34181 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 461594 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 306188 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 369602 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 481933 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 727063 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Кіт Келлогг

Ілон Маск

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Кривий Ріг

Німеччина

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 109780 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 172529 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 123236 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 158493 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 181857 перегляди
Актуальне

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

ЄС завтра схвалить новий пакет макрофінансової допомоги Україні у розмірі 1,2 мільярдів євро

ЄС завтра схвалить новий пакет макрофінансової допомоги Україні у розмірі 1,2 мільярдів євро

Київ • УНН

 • 18719 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Євросоюз завтра, 1 лютого, схвалить новий пакет макрофінансової допомоги Україні у розмірі 1,2 мільярдів євро. Про це йшлося під час зустрічі в прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля і Виконавчого віце-президента Європейської Комісії Валдіса Домбровскіса, передає УНН.

Цитата

"Валдіс Домбровскіс ... повідомив, що вже 1 лютого буде підписано рішення про надання Європейською Комісією відповідної допомоги", - йдеться у повідомленні.

Деталі

За словами Шмигаля, кошти в межах програми підтримки будуть спрямовані на подолання негативних наслідків, які спричинила російська агресія проти нашої держави.

Нагадаємо

Раніше, Європейська комісія заявила, що має намір виділити новий пакет фінансової допомоги для підтримки України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україні для стабілізації економіки потрібно близько 4-5 млрд доларів – Зеленський

Доповнення

Раніше Шмигаль повідомляв, що Кабінет міністрів України готує нову програму співпраці з Міжнародним валютним фондом, яка має розпочатися по закінченню строку дії чинної програми Stand-By.

У Міністерстві фінансів передбачають, що наступна місія Міжнародного валютного фонду прибуде у лютому-березні.

Україна 24 листопада отримала другий транш від Міжнародного валютного фонду за програмою Stand-By.

Завершення перегляду дало змогу Україні отримати приблизно 699 млн доларів США (500 млн SDR), внаслідок чого загальний обсяг виплат у межах поточної угоди становить майже 2,8 млрд доларів США (2 млрд SDR).

18-місячну програму МВФ з Україною у форматі Stand-By з можливістю доступу до 5 млрд доларів було схвалено 9 червня 2020 року з метою забезпечення підтримки платіжного балансу і бюджету у той час, як влада України бореться з наслідками шоку від пандемії COVID-19. Ця програма має консолідувати попередні досягнення та сприяти просуванню України шляхом важливих структурних реформ з метою мінімізації ключових вразливостей.

Тепер дію програми співпраці продовжено до кінця червня 2022 року.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика
Bitcoin
$86,615.40
Золото
$3,167.59
Tesla
$283.04
Brent
$75.07
S&P 500
$5,661.89
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,893.69