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Україні для стабілізації економіки потрібно близько 4-5 млрд доларів – Зеленський

Україні для стабілізації економіки потрібно близько 4-5 млрд доларів – Зеленський

Київ • УНН

 • 19517 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. Для стабілізації економіки України необхідно витратити близько 4-5 млрд доларів. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з представниками іноземних ЗМІ, пише кореспондент УНН.

Цитата

“Я вважаю, що для стабілізації нашої економіки ми витратимо десь біля 4-5 млрд (доларів — ред.), на меншу цифру я і не розраховую. Тому саме така сума нам дуже потрібна”, — заявив Зеленський.

Деталі

Він додав водночас, що питання “не в сумі”.

“Питання в тому, що вірять у стійкість економіки України, і тому дають відповідні сигнали”, — сказав Зеленський, згадавши програму з МВФ.

З його слів, Україна чекає на такі сигнали, а також чекає наближення траншів.

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Доповнення

Раніше Шмигаль повідомляв, що Кабінет міністрів України готує нову програму співпраці з Міжнародним валютним фондом, яка має розпочатися по закінченню строку дії чинної програми Stand-By.

У Міністерстві фінансів передбачають, що наступна місія Міжнародного валютного фонду прибуде у лютому-березні.

Україна 24 листопада отримала другий транш від Міжнародного валютного фонду за програмою Stand-By.

Завершення перегляду дало змогу Україні отримати приблизно 699 млн доларів США (500 млн SDR), внаслідок чого загальний обсяг виплат у межах поточної угоди становить майже 2,8 млрд доларів США (2 млрд SDR).

18-місячну програму МВФ з Україною у форматі Stand-By з можливістю доступу до 5 млрд доларів було схвалено 9 червня 2020 року з метою забезпечення підтримки платіжного балансу і бюджету у той час, як влада України бореться з наслідками шоку від пандемії COVID-19. Ця програма має консолідувати попередні досягнення та сприяти просуванню України шляхом важливих структурних реформ з метою мінімізації ключових вразливостей.

Тепер дію програми співпраці продовжено до кінця червня 2022 року.

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