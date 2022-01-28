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Украине для стабилизации экономики нужно около 4-5 млрд долларов - Зеленский

Украине для стабилизации экономики нужно около 4-5 млрд долларов - Зеленский

Киев • УНН

 • 19511 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Для стабилизации экономики Украины необходимо потратить около 4-5 млрд долларов. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с представителями иностранных СМИ, пишет корреспондент УНН.

Цитата

“Я считаю, что для стабилизации нашей экономики мы потратим где-то около 4-5 млрд (долларов — ред.), на меньшую цифру я и не рассчитываю. Поэтому именно такая сумма нам очень нужна", - заявил Зеленский.

Детали

Он добавил в то же время, что вопрос “не в сумме”.

“Вопрос в том, что верят в устойчивость экономики Украины, и поэтому дают соответствующие сигналы”, — сказал Зеленский, вспомнив программу с МВФ.

По его словам, Украина ждет таких сигналов, а также ждет приближения траншей.

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Дополнение

Ранее Шмыгаль сообщал, что Кабинет министров Украины готовит новую программу сотрудничества с Международным валютным фондом, которая должна начаться по истечению срока действия действующей программы Stand-By.

В Министерстве финансов предполагают, что следующая миссия Международного валютного фонда прибудет в феврале-марте.

Украина 24 ноября получила второй транш от Международного валютного фонда по программе Stand-By.

Завершения просмотра позволило Украине получить примерно 699 млн долларов США (500 млн SDR), в результате чего общий объем выплат в рамках текущей сделки составляет почти 2,8 млрд долларов США (2 млрд SDR).

18-месячную программу МВФ с Украиной в формате Stand-By с возможностью доступа к 5 млрд долларов было одобрено 9 июня 2020 года с целью поддержки платежного баланса и бюджета в то время, как власти Украины борется с последствиями шока от пандемии COVID-19. Эта программа должна консолидировать предыдущие достижения и способствовать продвижению Украины путем важных структурных реформ с целью минимизации ключевых уязвимостей.

Теперь действие программы сотрудничества продлено до конца июня 2022 года.

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