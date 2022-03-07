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15 марта, 19:03 • 82193 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 120984 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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15 марта, 12:52 • 95365 просмотра

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15 марта, 11:23 • 93296 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 81734 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ЕС призвал МАГАТЭ защитить украинские АЭС

ЕС призвал МАГАТЭ защитить украинские АЭС

Киев • УНН

 • 100118 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. Европейский Союз обратился к Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) с просьбой защитить украинские атомные станции и мобилизовать международную помощь в случае чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

"Прошу МАГАТЭ сделать все возможное, чтобы гарантировать ядерную безопасность ядерных объектов Украины в нынешних условиях войны", - написала глава ЕС по энергетической политике Кадри Симсон в письме к директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси.

Она также отметила, что Россия "должна немедленно прекратить свои насильственные действия против Украины и прежде всего вернуть все украинские ядерные объекты под полный оперативный и регуляторный контроль Украины".

Напомним

Российские военные захватили украинскую Запорожскую атомную электростанцию, самую большую в Европе, и взяли в заложники персонал объекта.

Кроме того, оккупанты захватили объекты с отработанным топливом и радиоактивными отходами в Чернобыле.

Украинские Национальные Новости

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