ЕС призвал МАГАТЭ защитить украинские АЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Европейский Союз обратился к Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) с просьбой защитить украинские атомные станции и мобилизовать международную помощь в случае чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
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"Прошу МАГАТЭ сделать все возможное, чтобы гарантировать ядерную безопасность ядерных объектов Украины в нынешних условиях войны", - написала глава ЕС по энергетической политике Кадри Симсон в письме к директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси.
Она также отметила, что Россия "должна немедленно прекратить свои насильственные действия против Украины и прежде всего вернуть все украинские ядерные объекты под полный оперативный и регуляторный контроль Украины".
Напомним
Российские военные захватили украинскую Запорожскую атомную электростанцию, самую большую в Европе, и взяли в заложники персонал объекта.
Кроме того, оккупанты захватили объекты с отработанным топливом и радиоактивными отходами в Чернобыле.