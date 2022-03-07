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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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07:52 • 1533 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

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ЄС закликав МАГАТЕ захистити українські АЕС

ЄС закликав МАГАТЕ захистити українські АЕС

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Європейський Союз звернувся до Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) з проханням захистити українські атомні станції і мобілізувати міжнародну допомогу у разі надзвичайної ситуації. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

"Прошу МАГАТЕ зробити все можливе, щоб гарантувати ядерну безпеку ядерних об’єктів України в нинішніх умовах війни", – написала глава ЄС з енергетичної політики Кадрі Сімсон у листі до директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

Вона також зазначила, що Росія "має негайно припинити свої насильницькі дії проти України і насамперед повернути всі українські ядерні об'єкти під повний оперативний і регуляторний контроль України".

Нагадаємо

Російські військові захопили українську Запорізьку атомну електростанцію, найбільшу в Європі, і взяли в заручники персонал об'єкта.

Окрім того, окупанти захопили об'єкти з відпрацьованим паливом і радіоактивними відходами у Чорнобилі.

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