ЕС обеспечит предоставление 50 млн евро кредита украинскому малому и среднему бизнесу

"Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Европейский инвестиционный фонд (ЕИФ) подписали договор гарантии со Сбербанком, который будет способствовать предоставлению кредитных средств в размере 50 млн евро для малого и среднего бизнеса в Украине", - говорится в сообщении.

В Сбербанке отметили, что это соглашение облегчит доступ к финансированию для МСБ путем предоставления гарантии в размере 70% для каждого кредита с последующим расширением финансирования на привлекательных условиях, которые включают уменьшение требований к залогу.

"Ожидается, что эта гарантийная операция откроет дополнительное финансирование для малого и среднего бизнеса и предоставлять рабочие места и новые возможности для бизнеса в Украине. Гарантию финансирует Европейский Союз через Инвестиционный фонд соседства (Neighbourhood Investment Facility) в рамках инициативы EU4Business", - добавили в Сбербанке.

Напомним, по итогам ноября 2017 портфель гривневых депозитов бизнеса уменьшился на 1,3%, а депозитов в иностранной валюте - на 1,5%.