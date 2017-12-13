ЕС обеспечит предоставление 50 млн евро кредита украинскому малому и среднему бизнесу
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Группа ЕИБ подписала договор гарантии со Сбербанком, который будет способствовать предоставлению 50 млн евро кредитных средств для малого и среднего бизнеса (МСБ) в Украине. Об этом сообщили в Сбербанке, передает УНН.
"Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Европейский инвестиционный фонд (ЕИФ) подписали договор гарантии со Сбербанком, который будет способствовать предоставлению кредитных средств в размере 50 млн евро для малого и среднего бизнеса в Украине", - говорится в сообщении.
В Сбербанке отметили, что это соглашение облегчит доступ к финансированию для МСБ путем предоставления гарантии в размере 70% для каждого кредита с последующим расширением финансирования на привлекательных условиях, которые включают уменьшение требований к залогу.
"Ожидается, что эта гарантийная операция откроет дополнительное финансирование для малого и среднего бизнеса и предоставлять рабочие места и новые возможности для бизнеса в Украине. Гарантию финансирует Европейский Союз через Инвестиционный фонд соседства (Neighbourhood Investment Facility) в рамках инициативы EU4Business", - добавили в Сбербанке.
Напомним, по итогам ноября 2017 портфель гривневых депозитов бизнеса уменьшился на 1,3%, а депозитов в иностранной валюте - на 1,5%.