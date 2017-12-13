ЄС забезпечить надання 50 млн євро кредиту українському малому та середньому бізнесу

“Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та Європейський інвестиційний фонд (ЄІФ) підписали договір гарантії з Ощадбанком, який сприятиме наданню кредитних коштів у розмірі 50 мільйонів євро для малого і середнього бізнесу в Україні”, — йдеться у повідомленні.

В Ощадбанку зазначили, що ця угода полегшить доступ до фінансування для МСБ шляхом надання гарантії в розмірі 70% для кожного кредиту з подальшим розширенням фінансування на привабливих умовах, які включають зменшення вимог до застави.

“Очікується, що ця гарантійна операція відкриє додаткове фінансування для малого та середнього бізнесу та надаватиме робочі місця й нові можливості для бізнесу в Україні. Гарантію фінансує Європейський Союз через Інвестиційний фонд сусідства (Neighbourhood Investment Facility) в рамках ініціативи EU4Business”, — додали в Ощадбанку.

Нагадаємо, за підсумками листопада 2017 року портфель гривневих депозитів бізнесу зменшився на 1,3%, а депозитів в іноземній валюті — на 1,5%.