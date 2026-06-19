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ЕС впервые продлевает санкции против россии на 12 месяцев вместо шести - СМИ

Киев • УНН

 • 466 просмотра

Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе приняли решение продлить экономические санкции против россии на 12 месяцев. Санкции включают ограничения на торговлю, финансы, энергетику и транспорт.

ЕС впервые продлевает санкции против россии на 12 месяцев вместо шести - СМИ

ЕС впервые продлевает свои экономические санкции против россии не просто на шесть, а на двенадцать месяцев. Главы государств и правительств стран-членов приняли такое решение во время своего саммита в Брюсселе. Об этом объявила пресс-секретарь президента Европейского совета Антониу Кошты после консультаций с Президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Die Zeit, пишет УНН.

Детали

Экономические санкции ЕС против россии, введенные из-за ее агрессивной войны против Украины, включают ограничения на торговлю, финансы, энергетический сектор, промышленность, транспорт и предметы роскоши.

К ним, как отмечается, относятся, например, запрет на импорт российской нефти морем и отключение нескольких российских банков от системы финансовых коммуникаций SWIFT.

В ЕС утвердили новый "мини-пакет" санкций против рф - направленный против "теневого флота" и ВПК россии15.06.26, 16:20 • 29774 просмотра

Юлия Шрамко

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Владимир Зеленский
Украина