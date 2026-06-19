ЕС впервые продлевает санкции против россии на 12 месяцев вместо шести - СМИ
Киев • УНН
Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе приняли решение продлить экономические санкции против россии на 12 месяцев. Санкции включают ограничения на торговлю, финансы, энергетику и транспорт.
ЕС впервые продлевает свои экономические санкции против россии не просто на шесть, а на двенадцать месяцев. Главы государств и правительств стран-членов приняли такое решение во время своего саммита в Брюсселе. Об этом объявила пресс-секретарь президента Европейского совета Антониу Кошты после консультаций с Президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Die Zeit, пишет УНН.
Детали
Экономические санкции ЕС против россии, введенные из-за ее агрессивной войны против Украины, включают ограничения на торговлю, финансы, энергетический сектор, промышленность, транспорт и предметы роскоши.
К ним, как отмечается, относятся, например, запрет на импорт российской нефти морем и отключение нескольких российских банков от системы финансовых коммуникаций SWIFT.
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