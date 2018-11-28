ЕС: военное положение в Украине не должно повлиять на выплату макрофинансовой помощи

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 104609 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 110169 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 146933 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 142293 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 135377 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127757 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 169616 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118056 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141623 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145401 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ЕС: военное положение в Украине не должно повлиять на выплату макрофинансовой помощи

ЕС: военное положение в Украине не должно повлиять на выплату макрофинансовой помощи

Киев  •  УНН

 • 14205 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Введение в Украине военного положения из-за российской агрессии не должно повлиять на предоставление макрофинансовой помощи от Европейского Союза для государства. Об этом сообщили УНН в ответ на запрос в представительстве ЕС в Украине.

"На основании имеющейся информации, принятие военного положения в Украине не должно повлиять на выплату макрофинансовой помощи", - заявили в пресс-служб.

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Как сообщал УНН, 26 ноября Верховная Рада приняла закон 9338 об утверждении указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине".

Военное положение, как предполагается, будет введено в 10 областях, но только в случае сухопутной военной операции регулярных войск Российской Федерации.

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Кроме того, Международный валютный фонд не имеет юридических ограничений относительно продолжения сотрудничества с Украиной во время введения военного положения. Об этом говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Йоста Люнгмана от 26 ноября 2018 года.

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