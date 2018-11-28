ЕС: военное положение в Украине не должно повлиять на выплату макрофинансовой помощи
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Введение в Украине военного положения из-за российской агрессии не должно повлиять на предоставление макрофинансовой помощи от Европейского Союза для государства. Об этом сообщили УНН в ответ на запрос в представительстве ЕС в Украине.
"На основании имеющейся информации, принятие военного положения в Украине не должно повлиять на выплату макрофинансовой помощи", - заявили в пресс-служб.
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Как сообщал УНН, 26 ноября Верховная Рада приняла закон 9338 об утверждении указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине".
Военное положение, как предполагается, будет введено в 10 областях, но только в случае сухопутной военной операции регулярных войск Российской Федерации.
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Кроме того, Международный валютный фонд не имеет юридических ограничений относительно продолжения сотрудничества с Украиной во время введения военного положения. Об этом говорится в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Йоста Люнгмана от 26 ноября 2018 года.