ЄС: воєнний стан в Україні не має вплинути на виплату макрофінансової допомоги
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Введення в Україні воєнного стану через російську агресію не повинно вплинути на надання макрофінансової допомоги від Європейського Союзу для держави. Про це УНН повідомили у відповідь на запит в представництві ЄС в Україні.
"На підставі наявної інформації, прийняття військового положення в Україні не повинно вплинути на виплату макрофінансової допомоги", - заявили в прес-служб.
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Як повідомляв УНН, 26 листопада Верховна Рада схвалила закон 9338 про затвердження указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”.
Воєнний стан, як передбачається, буде запроваджено у 10 областях, але лише в разі сухопутної воєнної операції регулярних військ Російської Федерації.
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Крім того, Міжнародний валютний фонд не має юридичних обмежень щодо продовження співпраці з Україною під час введення воєнного стану. Про це йдеться в заяві постійного представника МВФ в Україні Йоста Люнгмана від 26 листопада 2018 року.