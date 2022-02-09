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ЕС решил расширить санкции против России за оккупацию Крыма - СМИ

Киев • УНН

 • 20607 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Европейский союз расширит санкции против России за оккупацию Крыма. Как сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, в списки внесут нескольких человек, причастных к организации российских выборов в Крыму, пишет УНН.

Цитата

"Послы Евросоюза приняли решение внести в санкционный список еще 5 человек за подрыв территориальной целостности Украины. Это связано с содействием выборам в Государственную думу, которые прошли в Крыму", - написал журналист.

Детали

По его словам, официально санкции будут расширены в феврале. В список внесены 177 человек и 48 юридических лиц.

Добавим

В конце января стало известно, что Европейский союз хочет ввести дополнительные санкции против России за аннексию Крыма.

Сообщалось о том, что несколько государств-членов ЕС призвали добавить еще пять человек и организаций в санкционный список Евросоюза. Толчок, как указано, поступил из Литвы, Болгарии, Румынии и Дании, среди прочих.

Контекст

ЕС вводит различные виды ограничительных мер в отношении России с марта 2014 года в ответ на незаконную аннексию Крыма и преднамеренную дестабилизацию ситуации в Украине. Кроме персональных санкций действуют еще экономические санкции, ориентированные на определенные сектора экономики РФ. Также действуют введенные ЕС ограничения на экономические отношения с аннексированным РФ Крымом и Севастополем.

Кроме того, в марте 2014 года Совет ЕС решил заморозить активы лиц, ответственных за присвоение украинских государственных средств.

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