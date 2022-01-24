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Spiegel узнал о намерениях ЕС расширить "крымские" санкции против России

Spiegel узнал о намерениях ЕС расширить "крымские" санкции против России

Киев • УНН

 • 19107 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Европейский союз хочет ввести дополнительные санкции против России за аннексию Крыма, узнало немецкое издание Der Spiegel, пишет УНН.

По сообщению, речь идет о включении в санкционный список еще 5 лиц и организаций, указывает Der Tagesspiegel.

Цитата:

"По информации Spiegel, ЕС хочет ввести дополнительные санкции против России из-за аннексии Крыма. У федерального правительства сначала были оговорки, но теперь они хотят договориться в Брюсселе", - говорится в сообщении.

Детали

По сообщениям, на прошлой неделе в рабочей группе несколько государств-членов ЕС призвали добавить еще пять человек и организаций в санкционный список Евросоюза. Толчок, как указано, поступил из Литвы, Болгарии, Румынии и Дании, среди прочих.

После консультаций с Министерством иностранных дел в Берлине представитель Германии в рабочей группе, как отмечается, получил добро на дополнительные санкции. Как это происходит, пока неизвестно и, вероятно, не стоит сообщать об этом публично. Путина хотят оставить в неведении относительно последствий его действий, цитирует Spiegel неназванного дипломата ЕС.

Дополнение

ЕС вводит различные виды ограничительных мер в отношении России с марта 2014 года в ответ на незаконную аннексию Крыма и преднамеренную дестабилизацию ситуации в Украине. Кроме персональных санкций действуют еще экономические санкции, ориентированные на определенные сектора экономики РФ. Также действуют введенные ЕС ограничения на экономические отношения с аннексированным РФ Крымом и Севастополем.

Кроме того, в марте 2014 года Совет ЕС решил заморозить активы лиц, ответственных за присвоение украинских государственных средств.

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