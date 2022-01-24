Spiegel дізнався про наміри ЄС розширити "кримські" санкції проти Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Єропейський союз хоче запровадити додаткові санкції проти Росії через анексію Криму, дізналося німецьке видання Der Spiegel, пише УНН.
За повідомленням, йдеться про включення до санкційного списку ще 5 осіб та організацій, вказує Der Tagesspiegel.
Цитата:
"За інформацією Spiegel, ЄС хоче запровадити додаткові санкції проти Росії через анексію Криму. У федерального уряду спочатку були застереження, але тепер вони хочуть домовитись у Брюсселі", - йдеться у повідомленні.
Деталі
За повідомленнями, минулого тижня у робочій групі кілька держав-членів ЄС закликали додати ще п'ять осіб та організацій до санкційного списку Євросоюзу. Поштовх, як вказано, надійшов із Литви, Болгарії, Румунії та Данії, серед інших.
Після консультацій із Федеральним міністерством закордонних справ у Берліні представник Німеччини у робочій групі, як зазначається, отримав добро на додаткові санкції. Як це відбувається, поки невідомо і, ймовірно, не варто повідомляти про це публічно. Путіна хочуть залишити у невіданні щодо наслідків його дій, цитує Spiegel неназваного дипломата ЄС.
Доповнення
ЄС запроваджує різні види обмежувальних заходів щодо Росії з березня 2014 року у відповідь на незаконну анексію Криму та навмисну дестабілізацію ситуації в Україні. Окрім персональних санкцій діють ще економічні санкції, орієнтовані на певні сектори економіки РФ. Також діють запроваджені ЄС обмеження на економічні відносини з анексованим РФ Кримом та Севастополем.
Окрім того, у березні 2014 року Рада ЄС вирішила заморозити активи осіб, відповідальних за присвоєння українських державних коштів.