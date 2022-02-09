ЄС вирішив розширити санкції проти Росії за окупацію Криму - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Європейський союз розширить санкції проти Росії за окупацію Криму. Як повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, до списків внесуть кількох осіб, причетних до організації російських виборів у Криму, пише УНН.
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"Посли Євросоюзу прийняли рішення внести до списку санкцій ще 5 осіб за підрив територіальної цілісності України. Це пов'язано зі сприянням виборам в Державну думу, які пройшли в Криму", - написав журналіст.
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За його словами, офіційно санкції будуть розширені в лютому. До списку внесено 177 осіб та 48 юридичних осіб.
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Наприкінці січня стало відомо, що Європейський союз хоче ввести додаткові санкції проти Росії за анексію Криму.
Повідомлялося про те, що кілька держав-членів ЄС закликали додати ще п'ять осібі організацій до списку санкцій Євросоюзу. Поштовх, як зазначено, надійшов з Литви, Болгарії, Румунії та Данії, серед інших.
Контекст
ЄС вводить різні види обмежувальних заходів щодо Росії з березня 2014 року у відповідь на незаконну анексію Криму і навмисну дестабілізацію ситуації в Україні. Крім персональних санкцій діють ще економічні санкції, орієнтовані на певні сектори економіки РФ. Також діють введені ЄС обмеження на економічні відносини з анексованим РФ Кримом і Севастополем.
Крім того, у березні 2014 року Рада ЄС вирішила заморозити активи осіб, відповідальних за привласнення українських державних коштів.