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ЄС вирішив розширити санкції проти Росії за окупацію Криму - ЗМІ

ЄС вирішив розширити санкції проти Росії за окупацію Криму - ЗМІ

Київ • УНН

 • 20611 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Європейський союз розширить санкції проти Росії за окупацію Криму. Як повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, до списків внесуть кількох осіб, причетних до організації російських виборів у Криму, пише УНН.

Цитата

"Посли Євросоюзу прийняли рішення внести до списку санкцій ще 5 осіб за підрив територіальної цілісності України. Це пов'язано зі сприянням виборам в Державну думу, які пройшли в Криму", - написав журналіст.

Деталі

За його словами, офіційно санкції будуть розширені в лютому. До списку внесено 177 осіб та 48 юридичних осіб.

Додамо

Наприкінці січня стало відомо, що Європейський союз хоче ввести додаткові санкції проти Росії за анексію Криму.

Повідомлялося про те, що кілька держав-членів ЄС закликали додати ще п'ять осібі організацій до списку санкцій Євросоюзу. Поштовх, як зазначено, надійшов з Литви, Болгарії, Румунії та Данії, серед інших.

Контекст

ЄС вводить різні види обмежувальних заходів щодо Росії з березня 2014 року у відповідь на незаконну анексію Криму і навмисну дестабілізацію ситуації в Україні. Крім персональних санкцій діють ще економічні санкції, орієнтовані на певні сектори економіки РФ. Також діють введені ЄС обмеження на економічні відносини з анексованим РФ Кримом і Севастополем.

Крім того, у березні 2014 року Рада ЄС вирішила заморозити активи осіб, відповідальних за привласнення українських державних коштів.

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