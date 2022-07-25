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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ЕС выделит Украине полтора миллиарда евро на восстановление

ЕС выделит Украине полтора миллиарда евро на восстановление

Киев • УНН

 • 122247 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. Европейский Союз выделит Украине 1,59 миллиарда евро на восстановление инфраструктуры, поддержку энергетических, транспортных и образовательных проектов. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, информирует УНН.

Цитата

"Европейский инвестиционный банк при поддержке бюджета ЕС одобрил финансирование для Украины в размере 1,59 миллиарда евро, из которых 1 миллиард евро выделят немедленно. Это поможет восстановить инфраструктуру и предоставление услуг, а также поддерживать будущие энергетические, транспортные и образовательные проекты", – сообщила Урсула фон дер Ляйен.

 The @EIB, с государственным бюджетом поддержки, принятой €1.59 billion financing for Ukraine, with €1 billion to be released immediately.

It will help rebuild infrastructure and resume services. И поддержка энергии, транспорта и образования проектов для будущего.

We#StandWithUkrainepic.twitter.com/haiCTephri

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 25, 2022

Напомним

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что "рано или поздно" Европа должна быть готова к полной остановке поставок газа с рф.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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