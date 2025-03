ЕС выделит Украине полтора миллиарда евро на восстановление

Цитата

"Европейский инвестиционный банк при поддержке бюджета ЕС одобрил финансирование для Украины в размере 1,59 миллиарда евро, из которых 1 миллиард евро выделят немедленно. Это поможет восстановить инфраструктуру и предоставление услуг, а также поддерживать будущие энергетические, транспортные и образовательные проекты", – сообщила Урсула фон дер Ляйен.

The @EIB, с государственным бюджетом поддержки, принятой €1.59 billion financing for Ukraine, with €1 billion to be released immediately.



It will help rebuild infrastructure and resume services. И поддержка энергии, транспорта и образования проектов для будущего.



We#StandWithUkrainepic.twitter.com/haiCTephri

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 25, 2022

Напомним

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что "рано или поздно" Европа должна быть готова к полной остановке поставок газа с рф.