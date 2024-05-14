DeepState обновил карту боевых действий

ГСЧС: с Харьковщины уже эвакуированы более 6700 жителей

Из-за активных боевых действий из приграничных населенных пунктов Харьковской области было эвакуировано более 6 700 жителей, в том числе 535 детей и 128 человек с ограниченными возможностями передвижения.