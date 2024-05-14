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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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DeepState обновил карту боевых действий

DeepState обновил карту боевых действий

Киев  •  УНН

14 мая 2024, 00:32  •  5277 просмотра

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DeepState сообщил об обновлении карты боевых действий, свидетельствующей о продвижении противника вблизи нескольких населенных пунктов, включая оккупацию села Лукьянское.

Враг продвинулся возле Волчанска, в Глубоком, возле Ягодного, южнее Первомайского, в Красногоровке, возле Старомайорского и Вербового. Противник оккупировал Лукьянцы. Об этом пишет DeepState, передает УНН.

Детали

Также уточнена ситуация в Зеленом, ведь долгое время не было связи и считалось, что враг захватил село.

рф оккупировала села Харьковщины: Мороховец, Олейниково и Зеленое - DeepState12 мая 2024, 22:39 • 21987 просмотров

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