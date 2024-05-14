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DeepState оновив мапу бойових дій

DeepState оновив мапу бойових дій

Київ • УНН

 • 107048 перегляди

DeepState повідомив про оновлення карти бойових дій, що свідчить про просування противника поблизу кількох населених пунктів, включаючи окупацію села Лук'янське.

Ворог просунувся біля Вовчанська, в Глибокому, біля Ягідного, південніше Первомайського, в Красногорівці, біля Старомайорського та Вербового. Противник окупував Лук'янці. Про це пише DeepState, передає УНН.

Деталі

Також уточнено ситуацію у Зеленому, адже довгий час не було зв'язку і вважалося, що ворог захопив село.

рф окупувала села Харківщини: Мороховець, Олійникове та Зелене - DeepState13.05.24, 01:39 • 23147 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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