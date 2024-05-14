DeepState оновив мапу бойових дій
Київ • УНН
DeepState повідомив про оновлення карти бойових дій, що свідчить про просування противника поблизу кількох населених пунктів, включаючи окупацію села Лук'янське.
Ворог просунувся біля Вовчанська, в Глибокому, біля Ягідного, південніше Первомайського, в Красногорівці, біля Старомайорського та Вербового. Противник окупував Лук'янці. Про це пише DeepState, передає УНН.
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Також уточнено ситуацію у Зеленому, адже довгий час не було зв'язку і вважалося, що ворог захопив село.
рф окупувала села Харківщини: Мороховець, Олійникове та Зелене - DeepState13.05.24, 01:39 • 23147 переглядiв