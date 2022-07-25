В продовольственной программе ООН с оптимизмом смотрят на соглашение по экспорту зерна из Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Всемирная продовольственная программа (ВПП) с оптимизмом смотрит на соглашение при посредничестве ООН об открытии украинских портов для экспорта зерна, но предупредила, что само по себе соглашение не решит глобальный продовольственный кризис, даже если оно будет эффективно реализовано, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
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«Мы с оптимизмом смотрим на то, что соглашение может привести к улучшению мировых цен на продовольствие. Страны, зависящие от поставок зерна из Черного моря, вероятнее всего, первыми ощутят положительное влияние», - сказал представитель ВПП.
Детали
Однако он добавил, что нынешний глобальный продовольственный кризис — это не только кризис цен, и что антропогенный конфликт, климатические потрясения и пандемия COVID-19 будут продолжать удерживать цены на продовольствие на высоком уровне, даже если пятничное соглашение будет выполняться.
ВПП была вынуждена в этом году сократить помощь ключевым странам, где может ощущаться нехватка продовольствия, таким как Йемен и Южный Судан, из-за глобальной инфляции и критического дефицита финансирования, усиленного конфликтом в Украине.
Дополнение
Украина, Организация Объединенных Наций, Турция и россия подписали 22 июля соглашение (Украина и рф отдельно), направленное на обеспечение безопасного прохода судов, которые заходят и выходят из трех украинских черноморских портов, которые были заблокированы рф после вторжения москвы 24 февраля.
Украина и россия являются крупными экспортерами зерна, и блокада портов задержала в стране десятки миллионов тонн зерна.
До войны ВПП покупала более половины своей пшеницы в Украине. Агентство, получившее Нобелевскую премию мира в 2020 году, сообщает, что около 47 миллионов человек столкнулись с «острым голодом» в этом году из-за нынешнего глобального продовольственного кризиса.