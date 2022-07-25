У продовольчій програмі ООН з оптимізмом дивляться на угоду для експорту зерна з України

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«Ми з оптимізмом дивимося на те, що угода може призвести до покращення світових цін на продовольство. Країни, що залежать від постачання зерна з Чорного моря, найімовірніше, першими відчують позитивний вплив», - сказав представник ВПП.

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Однак він додав, що нинішня глобальна продовольча криза — це не тільки криза цін, і що антропогенний конфлікт, кліматичні потрясіння та пандемія COVID-19 продовжуватимуть утримувати ціни на продовольство на високому рівні, навіть якщо п'ятнична угода буде виконуватися.

ВПП була змушена цього року скоротити допомогу ключовим країнам, де може відчуватися нестача продовольства, таким як Ємен та Південний Судан, через глобальну інфляцію та критичний дефіцит фінансування, посилений конфліктом в Україні.

Доповнення

Україна, Організація Об'єднаних Націй, Туреччина та росія підписали 22 липня угоду (україна і рф окремо), спрямовану на забезпечення безпечного проходу суден, що заходять та виходять із трьох українських чорноморських портів, які були заблоковані рф після вторгнення москви 24 лютого.

Україна та росія є великими експортерами зерна, і блокада портів затримала в країні десятки мільйонів тонн зерна.

До війни ВПП купувала понад половину своєї пшениці в Україні. Агентство, яке здобуло Нобелівську премію миру в 2020 році, повідомляє, що близько 47 мільйонів людей зіткнулися з «гострим голодом» цього року через нинішню глобальну продовольчу кризу.