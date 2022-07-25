Лесные пожары во Франции оказались поджогами
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Лесные пожары, вспыхнувшие на северо-западе Франции на прошлой неделе, были вызваны поджогами, заявила прокуратура в понедельник, в результате чего общее количество умышленных поджогов за последние недели достигло трех. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.
Детали
Два пожара в обычно влажной и ветреной северо-западной части Бретани произошли во время сильной жары, которая выжигала Европу за последние две недели.
Они «бесспорно имеют человеческое происхождение», заявила местный прокурор Карин Хелли, добавив, что эксперты определили отправные точки.
Пожары в Бретани были относительно небольшими по сравнению с двумя другими пожарами на юг, уничтожившими более 20 000 гектаров сухих лесов в районе Жироны вокруг Бордо.
Более 2000 пожарных при поддержке самолетов и вертолетов борются с пламенем в Жиронде с 12 июля. В общей сложности 36 000 человек были эвакуированы из своих домов и кемпингов в этом районе.
Двадцать пять пожарных получили легкие ранения, но никто не погиб во время операций по тушению обоих пожаров в Жиронде.
Добавим
Апокалиптические изображения пожаров на прошлой неделе, когда во многих районах сообщалось о рекордных температурах более 40 градусов по Цельсию, привели к возобновлению дебатов во Франции об изменении климата.
Эксперты говорят, что глобальное потепление, вызванное деятельностью человека, приведет к повышенному риску тепла, засухи и лесных пожаров.