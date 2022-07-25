Лісові пожежі у Франції виявилися підпалами

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Дві пожежі у зазвичай вологій та вітряній північно-західній частині Бретані сталися під час сильної спеки, яка випалила Європу за останні два тижні.

Вони «безперечно мають людське походження», заявила місцевий прокурор Карін Хеллі, додавши, що експерти визначили відправні точки.

Пожежі в Бретані були відносно невеликими в порівнянні з двома іншими пожежами на південь, які знищили понад 20 000 гектарів сухих лісів у районі Жирони навколо Бордо.

Понад 2000 пожежників за підтримки літаків та гелікоптерів борються з полум'ям у Жиронді з 12 липня. Загалом 36 000 людей було евакуйовано зі своїх будинків та кемпінгів у цьому районі.

Двадцять п'ять пожежників отримали легкі поранення, але ніхто не загинув під час операцій із гасіння обох пожеж у Жиронді.

Додамо

Апокаліптичні зображення пожеж минулого тижня, коли в багатьох районах повідомлялося про рекордні температури понад 40 градусів за Цельсієм, призвели до відновлення дебатів у Франції про зміну клімату.

Експерти кажуть, що глобальне потепління, спричинене діяльністю людини, призведе до підвищеного ризику хвиль тепла, посухи та лісових пожеж.