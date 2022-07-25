На Запорожье грузовик оккупантов переехал легковушку: погибли три человека, среди них ребенок

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"Сегодня на трассе между Мелитополем и Бердянском российский военный КАМАЗ переехал легковую машину с тремя людьми. Двое взрослых и ребенок погибли на месте", – сообщил Федоров.

Напомним

Российские оккупанты пытаются восстановить аэродром в Мелитополе с помощью местного завода по производству бетона.