На Запорожье грузовик оккупантов переехал легковушку: погибли три человека, среди них ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Сегодня на трассе между Мелитополем и Бердянском Запорожской области российский военный грузовик переехал легковой автомобиль – двое взрослых и ребенок погибли на месте. Об этом в Telegram сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, информирует УНН.
Цитата
"Сегодня на трассе между Мелитополем и Бердянском российский военный КАМАЗ переехал легковую машину с тремя людьми. Двое взрослых и ребенок погибли на месте", – сообщил Федоров.
Напомним
Российские оккупанты пытаются восстановить аэродром в Мелитополе с помощью местного завода по производству бетона.