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Окупанти намагаються відновити аеродром у Мелітополі – розвідка

Окупанти намагаються відновити аеродром у Мелітополі – розвідка

Київ • УНН

 • 247694 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. Російські окупанти намагаються відновити аеродром у Мелітополі за допомогою місцевого заводу з виробництва бетону. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає УНН.

Цитата

"Окупанти в Мелітополі намагаються відновити злітно-посадкову смугу аеродрому на колишньому місці базування 25-ї бригади транспортної авіації. Для цього частково відновлено потужності заводу з виробництва бетону "Моноліт Плюс". Втім, повноцінний ремонт та запуск функціонування злітної смуги найближчим часом малоймовірно. Адже технологічно на подібні роботи необхідно 21-28 днів, щоб бетон набрав необхідну міцність та був здатний витримувати навантаження літаків та іншої техніки без втрати властивостей", - ідеться у повідомленні.

Деталі

У ГУР зазначили, що окупанти планують використовувати потужності бетонного заводу для укріплення ліній оборони за допомогою створення довготривалих вогневих точок на залізо-бетонній основі.

Додамо

Також у тимчасово захопленому Мелітополі в районі елеватора встановлено перебування вантажного потягу противника. В його складі – 8 вантажних критих вагонів з надписом "агро-фрегат". Вагони завантажуються зерновими культурами. В подальшому їх планують незаконно вивезти на територію рф.

Будівля, де розміщувався структурний підрозділ Державної служби охорони в Мелітополі, використовують для утримання затриманих українських громадян. Є свідчення, що до затриманих застосовують тортури.

Нагадаємо

Управління стратегічних комунікацій ЗСУ та мер Мелітополя Іван Федоров повідомляли, що у Мелітопольському районі "прилетіло" по залізничному полотну, яке російські окупанти використовували для перевезення військової техніки та особового складу.

У квітні у Генштабі зазначали, що окупанти використовують аеродром Мелітополя для базування та польотів власних літаків.

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