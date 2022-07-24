Пекельна ніч: під Мелітополем "прилетіло" по важливій для рашистів залізниці

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"В селі Новобогданівка наші боїнг нанесли точний удар по залізничному полотну і переїзду, тим самим ускладнивши підвоз логістики ворогу, чим визвали чималу паніку у вже і так деморалізованого ворога", – ідеться у повідомленні.

"Прильот" по залізниці підтвердив і мер Мелітополя Іван Федоров.

"В Мелітополі та поблизу міста чергова пекельна ніч для рашистів. (...) Пошкоджена залізнична інфраструктура у Мелітопольському районі, яка використовувалася окупантами для перевезення військової техніки та особового складу в напрямку м. Василівка та м. Токмак. Це значно ускладнює логістику ворога", – написав він.

Окрім того, Федоров повідомив, що після звуку вибухів було помічено дим на аеродромі Мелітополя, який окупанти безуспішно намагаються відновити після атак ЗСУ.

Також було чутно вибухи у східному напрямку від міста – поблизу села Костянтинівка.

"Сподіваємось на сюрприз рашистам від руху опору й чекаємо на підтвердження інформації", – додав мер.

Нагадаємо

За п'ять місяців повномасштабного вторгнення рф Збройні сили України знищили приблизно 39 520 окупантів.