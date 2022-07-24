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Пекельна ніч: під Мелітополем "прилетіло" по важливій для рашистів залізниці

Пекельна ніч: під Мелітополем "прилетіло" по важливій для рашистів залізниці

Київ • УНН

 • 219632 перегляди

КИЇВ. 24 липня. УНН. У Мелітопольському районі "прилетіло" по залізничному полотну, яке російські окупанти використовували для перевезення військової техніки та особового складу. Про це повідомили Управління стратегічних комунікацій ЗСУ та мер Мелітополя Іван Федоров, інформує УНН.

Деталі

"В селі Новобогданівка наші боїнг нанесли точний удар по залізничному полотну і переїзду, тим самим ускладнивши підвоз логістики ворогу, чим визвали чималу паніку у вже і так деморалізованого ворога", – ідеться у повідомленні.

"Прильот" по залізниці підтвердив і мер Мелітополя Іван Федоров.

"В Мелітополі та поблизу міста чергова пекельна ніч для рашистів. (...) Пошкоджена залізнична інфраструктура у Мелітопольському районі, яка використовувалася окупантами для перевезення військової техніки та особового складу в напрямку м. Василівка та м. Токмак. Це значно ускладнює логістику ворога", – написав він.

Окрім того, Федоров повідомив, що після звуку вибухів було помічено дим на аеродромі Мелітополя, який окупанти безуспішно намагаються відновити після атак ЗСУ.

Також було чутно вибухи у східному напрямку від міста – поблизу села Костянтинівка.

"Сподіваємось на сюрприз рашистам від руху опору й чекаємо на підтвердження інформації", – додав мер.

Нагадаємо

За п'ять місяців повномасштабного вторгнення рф Збройні сили України знищили приблизно 39 520 окупантів.

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