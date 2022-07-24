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Адская ночь: под Мелитополем "прилетело" по важной для рашистов железной дороге

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КИЕВ. 24 июля. УНН. В Мелитопольском районе "прилетело" по железнодорожному полотну, которое российские оккупанты использовали для перевозки военной техники и личного состава. Об этом сообщили Управление стратегических коммуникаций ВСУ и мэр Мелитополя Иван Федоров, информирует УНН.

Детали

"В деревне Новобогдановка наши боинги нанесли точный удар по железнодорожному полотну и переезду, тем самым усложнив подвоз логистики врагу, чем вызвали немалую панику у уже и так деморализованного врага", – говорится в сообщении.

"Прилет" по железной дороге подтвердил и мэр Мелитополя Иван Федоров.

"В Мелитополе и вблизи города очередная адская ночь для рашистов. (...) Повреждена железнодорожная инфраструктура в Мелитопольском районе, которая использовалась оккупантами для перевозки военной техники и личного состава в направлении г. Васильевка и г. Токмак. Это значительно усложняет логистику врага", – написал он.

Кроме того, Федоров сообщил, что после звука взрывов был замечен дым на аэродроме Мелитополя, который оккупанты безуспешно пытаются восстановить после атак ВСУ.

Также были слышны взрывы в восточном направлении от города – вблизи села Константиновка.

"Надеемся на сюрприз рашистам от движения сопротивления и ждем подтверждения информации", – добавил мэр.

Напомним

За пять месяцев полномасштабного вторжения рф Вооруженные силы Украины уничтожили примерно 39 520 оккупантов.

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