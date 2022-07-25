Оккупанты пытаются восстановить аэродром в Мелитополе – разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Российские оккупанты пытаются восстановить аэродром в Мелитополе с помощью местного завода по производству бетона. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.
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"Оккупанты в Мелитополе пытаются восстановить взлетно-посадочную полосу аэродрома на прежнем месте базирования 25-й бригады транспортной авиации. Для этого частично восстановлены мощности завода по производству бетона "Монолит Плюс". Впрочем, полноценный ремонт и запуск функционирования взлетной полосы в ближайшее время маловероятно. Ведь технологически на подобные работы необходимо 21-28 дней, чтобы бетон набрал необходимую прочность и был способен выдерживать погрузку самолетов и другой техники без потери свойств", - говорится в сообщении.
Детали
В ГУР отметили, что оккупанты планируют использовать мощности бетонного завода для укрепления линий обороны с помощью создания долговременных огневых точек на железо-бетонной основе.
Добавим
Также во временно захваченном Мелитополе в районе элеватора установлено пребывание грузового поезда противника. В его составе – 8 грузовых крытых вагонов с надписью "агро-фрегат". Вагоны загружаются зерновыми культурами. В дальнейшем их планируют незаконно вывезти на территорию рф.
Здание, где размещалось структурное подразделение Государственной службы охраны в Мелитополе, используют для содержания задержанных граждан Украины. Есть свидетельства, что к задержанным применяют пытки.
Дополнение
Управление стратегических коммуникаций ВСУ и мэр Мелитополя Иван Федоров сообщали, что в Мелитопольском районе "прилетело" по железнодорожному полотну, которое российские оккупанты использовали для перевозки военной техники и личного состава.
В апреле в Генштабе отмечали, что оккупанты используют аэродром Мелитополя для базирования и полетов собственных самолетов.