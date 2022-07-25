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На Запоріжжі вантажівка окупантів переїхала легковик: загинуло троє людей, серед них дитина

На Запоріжжі вантажівка окупантів переїхала легковик: загинуло троє людей, серед них дитина

Київ • УНН

 • 265506 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. Сьогодні на трасі між Мелітополем та Бердянськом Запорізької області російська військова вантажівка переїхала легкову автівку – двоє дорослих та дитина загинули на місці. Про це у Telegram повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, інформує УНН.

Цитата

"Сьогодні на трасі між Мелітополем та Бердянськом російський військовий КАМАЗ переїхав легкову машину із трьома людьми. Двоє дорослих та дитина загинули на місці", – повідомив Федоров.

Нагадаємо

Російські окупанти намагаються відновити аеродром у Мелітополі за допомогою місцевого заводу з виробництва бетону.

Українські Національні Новини

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