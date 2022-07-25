На Запоріжжі вантажівка окупантів переїхала легковик: загинуло троє людей, серед них дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Сьогодні на трасі між Мелітополем та Бердянськом Запорізької області російська військова вантажівка переїхала легкову автівку – двоє дорослих та дитина загинули на місці. Про це у Telegram повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, інформує УНН.
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"Сьогодні на трасі між Мелітополем та Бердянськом російський військовий КАМАЗ переїхав легкову машину із трьома людьми. Двоє дорослих та дитина загинули на місці", – повідомив Федоров.
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