На Запоріжжі вантажівка окупантів переїхала легковик: загинуло троє людей, серед них дитина

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"Сьогодні на трасі між Мелітополем та Бердянськом російський військовий КАМАЗ переїхав легкову машину із трьома людьми. Двоє дорослих та дитина загинули на місці", – повідомив Федоров.

Нагадаємо

Російські окупанти намагаються відновити аеродром у Мелітополі за допомогою місцевого заводу з виробництва бетону.