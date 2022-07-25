Пакистан раскритиковал заявление министра обороны Индии по Кашмиру

Детали

В заявлении, сделанном поздно вечером в воскресенье, министерство иностранных дел отвергло «необоснованные и совершенно неприемлемые комментарии» Раджнатха Сингха, сделанные на мероприятии, где он заявил, что Кашмир является частью Индии.

«Министр в своем выступлении исказил общеизвестные исторические факты о споре между Джамму и Кашмиром, выдвинул безосновательные обвинения и бросил угрозы в адрес Пакистана», - говорится в сообщении министерства.

В заявлении МИД Пакистана содержится предупреждение о том, что хотя Исламабад поддерживает региональный мир и стабильность, он вполне способен помешать любым агрессивным планам.

«Мы неоднократно демонстрировали нашу решимость и способность по этому поводу, в частности в недавнем прошлом», — говорится в заявлении.

Министерство подтвердило, что Джамму и Кашмир являются международно признанным спором, который все еще находится в повестке дня ООН, и что решение заключается в выполнении соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН.

«Индии следовало бы задуматься над тем, почему, несмотря на введение драконовских законов, на протяжении десятилетий удерживая всю долину в военной осаде, увязывая тысячи невинных кашмирцев и их настоящих представителей, и бессмысленно убивая более 100 000 кашмирцев не смогла погасить надежду в сердцах кашмирцев», - говорится в сообщении министерства.

Исламабад также призвал международное сообщество сделать конкретные шаги, чтобы помешать Индии продолжать «жестокое обращение» с кашмирцами и «незаконные попытки» изменить демографическую структуру Кашмира.

Спорная территория

Джамму и Кашмир, бывшее княжество, было яблоком раздора между Пакистаном и Индией с 1947 года, после окончания британского колониального правления.

Живописная долина, в которой преобладает мусульманское население, частично принадлежит двум ядерным соперникам. Небольшой кусочек Кашмира также принадлежит Китаю.

После разделения в 1947 году Пакистан и Индия вели три войны — в 1948, 1965 и 1971 годах — и две из них были через Кашмир.

Некоторые кашмирские группы в Джамму и Кашмире борются против правления Индии за независимость и объединение с соседним Пакистаном.

Отношения между Индией и Пакистаном резко упали до нового минимума после августа 2019 года, когда Индия отказалась от давнего особого статуса Джамму и Кашмира, что побудило Исламабад снизить свои дипломатические отношения с Нью-Дели.