Пакистан розкритикував заяву міністра оборони Індії щодо Кашміру

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У заяві, зробленій пізно ввечері в неділю, міністерство закордонних справ відкинуло «необґрунтовані і абсолютно неприйнятні коментарі» Раджнатха Сінгха, зроблені на заході де він заявив, що Кашмір є частиною Індії.

«Міністр у своєму виступі спотворив загальновідомі історичні факти про суперечку між Джамму та Кашміром, висунув безпідставні звинувачення та кинув погрози на адресу Пакистану», - йдеться у повідомленні міністерства.

У заяві МЗС Пакистану міститься попередження про те, що хоча Ісламабад підтримує регіональний мир і стабільність, він цілком здатний перешкодити будь-яким агресивним планам.

«Ми неодноразово демонстрували нашу рішучість і здатність щодо цього, зокрема в недавньому минулому», — йдеться у заяві.

Міністерство підтвердило, що Джамму та Кашмір є міжнародно визнаною суперечкою, яка все ще перебуває на порядку денному ООН, і що рішення полягає у виконанні відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН.

«Індії слід було б замислитися над тим, чому, незважаючи на введення драконівських законів, протягом десятиліть утримуючи всю долину у військовій облозі, ув'язнюючи тисячі невинних кашмірців та їхніх справжніх представників і безглуздо вбиваючи понад 100 000 кашмірців, Індія не змогла погасити надію у серцях кашмірців», - йдеться у повідомленні міністерства.

Ісламабад також закликав міжнародне співтовариство зробити конкретні кроки, щоб завадити Індії продовжувати «жорстоке поводження» з кашмірцями та «незаконні спроби» змінити демографічну структуру Кашміру.

Спірна територія

Джамму та Кашмір, колишнє князівство, було яблуком розбрату між Пакистаном та Індією з 1947 року, після закінчення британського колоніального правління.

Мальовнича долина, в якій переважає мусульманське населення, частково належить двом ядерним суперникам. Невеликий шматочок Кашміру також належить Китаю.

Після поділу у 1947 році Пакистан та Індія вели три війни — у 1948, 1965 та 1971 роках — і дві з них були через Кашмір.

Деякі кашмірські групи в Джамму та Кашмірі борються проти правління Індії за незалежність та об'єднання із сусіднім Пакистаном.

Відносини між Індією та Пакистаном різко впали до нового мінімуму після серпня 2019 року, коли Індія відмовилася від давнього особливого статусу Джамму та Кашміру, що спонукало Ісламабад знизити свої дипломатичні відносини з Нью-Делі.