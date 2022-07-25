Как в Израиле: в Харькове появятся остановки-укрытия
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. В течение двух-трех недель в Харькове планируют начать монтировать безопасные остановки общественного транспорта. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, пишет УНН.
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"В течение 2-3 недель в Харькове начнем монтировать безопасные остановки общественного транспорта. Мы уже определили первые 25 мест, где они будут установлены в первую очередь – на загруженных маршрутах троллейбусов, автобусов и трамваев", – написал Терехов.
Детали
По словам мэра, это будут железобетонные конструкции, расположенные рядом с остановочными павильонами.
"В случае угрозы артиллерийских обстрелов там можно будет скрыться и переждать воздушную тревогу. Такие укрытия есть в Израиле, например. И они показывают себя эффективными в плане защиты от снарядов и разлета обломков", – сообщил Терехов.
Дополнение
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