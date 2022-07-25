Як в Ізраїлі: у Харкові з’являться зупинки-укриття

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"Протягом 2-3 тижнів у Харкові почнемо монтувати безпечні зупинки громадського транспорту. Ми вже визначили перші 25 місць, де вони будуть встановлені насамперед – на найзавантаженіших маршрутах тролейбусів, автобусів та трамваїв", – написав Терехов.

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За словами мера, це будуть залізобетонні конструкції, розташовані поряд із зупинковими павільйонами.

"У разі загрози артилерійського обстрілу там можна буде сховатися та перечекати повітряну тривогу. Такі укриття є в Ізраїлі, наприклад. І вони показують себе ефективними у плані захисту від снарядів та розльоту уламків", – повідомив Терехов.

Доповнення

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що житловий масив Салтівка у Харкові є місцем наймасштабніших злочинів російських військових.