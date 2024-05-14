В Белгороде прогремело множество взрывов - росСМИ

В Харьковской ОГА сделают публичный отчет по фортификациям в области

Председатель Харьковской областной военной администрации распорядился обнародовать отчет о строительстве фортификационных сооружений в регионе, чтобы ответить на обвинения в саботаже оборонительных мероприятий и отсутствии фортификационных сооружений.