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У Бєлгороді прогриміло безліч вибухів – росЗМІ

У Бєлгороді прогриміло безліч вибухів – росЗМІ

Київ • УНН

 • 110376 перегляди

Кілька вибухів сталися в Бєлгороді, Росія, після того, як рано вранці було оголошено попередження про ракетну загрозу.

Безліч вибухів пролунали у Бєлгороді після оголошення ракетної небезпеки, передає кореспондент російського агентства ТАРС, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що сирена ракетної небезпеки була запущена у Бєлгороді та Бєлгородському районі близько 5 ранку, повідомив губернатор регіону.

У міноборони рф стверджують про нібито збиття 4 БПЛА над бєлгородською областю, губернатор каже про пошкодження 13.05.24, 17:15 • 19198 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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