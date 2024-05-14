У Бєлгороді прогриміло безліч вибухів – росЗМІ
Київ • УНН
Кілька вибухів сталися в Бєлгороді, Росія, після того, як рано вранці було оголошено попередження про ракетну загрозу.
Безліч вибухів пролунали у Бєлгороді після оголошення ракетної небезпеки, передає кореспондент російського агентства ТАРС, пише УНН.
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Зазначається, що сирена ракетної небезпеки була запущена у Бєлгороді та Бєлгородському районі близько 5 ранку, повідомив губернатор регіону.
У міноборони рф стверджують про нібито збиття 4 БПЛА над бєлгородською областю, губернатор каже про пошкодження 13.05.24, 17:15 • 19198 переглядiв