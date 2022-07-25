Офтальмолог рассказал, как стресс влияет на зрение

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«От психической организации человека зависит острота зрения и влияние на орган зрения. Что важно – это то, что люди, имеющие повышенное артериальное давление, гипертоническую болезнь, но у них не было проблем с глазами, теперь начинают жаловаться. Почему? Потому что повышение общего артериального давления приводит к повышению внутриглазного давления. То есть до начала гипертензии, начальной глаукомы, а глаукома – это влияние давления на зрительный нерв. Когда умирают клетки зрительного нерва – человек начинает хуже видеть. Это то, что касается гипертонической болезни. Что касается, например, сахарного диабета, то ухудшения очень резкие, особенно кровоизлияния на глазное дно от стрессовых ситуаций», – рассказал Рыков.

Детали

По его словам, дети, обучающиеся в школе, также имеют определенные проблемы, потому что отвлекаются с помощью гаджетов.

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«Гаджет с одной стороны спасает ребенка от нервного стресса, а с другой стороны вредит органу зрения, потому что именно работа на близком расстоянии – это мышечная работа. Так же как мы работаем физически и устаем, так же когда ребенок смотрит на близком расстоянии – мышцы в середине глаза переутомляются, начинается спазм аккомодации, слабость аккомодации, у ребенка появляется дискомфорт, расплываются образы», – сказал Рыков.

Он отметил, что часто приходят пациенты именно с такими жалобами.

«Еще есть такой контингент пациентов, которых мы прооперировали и они видят отлично, 100% зрения после операции по поводу катаракты. Но приходят и говорят: мне стало хуже. Я делаю обследование, все семь видов, и прихожу к выводу, что хуже не стало, другими словами по функции зрения хуже не стало, а по психологической функции стало вправду людям тяжелее. Из-за этого впечатления, что стало хуже, но это не значит, что объективно нужно, что-то делать, лечить. Есть профилактические меры, капли, травы, которыми можно снять эту усталость», – рассказал Рыков.

Кроме того, Рыков рассказал о формуле «20-20-20» для работы детям с гаджетами. Это когда 20 минут ребенок занимается по гаджету и ровно 20 секунд он смотрит на расстояние 20 футов (1 фут – 30,4 см) – примерно 6 метров и дальше в даль.

Дополнение

Большинство частных клиник отмечают изменение в структуре спроса, в частности, некоторый рост спроса на психологическую помощь.