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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Офтальмолог розповів, як стрес впливає на зір

Офтальмолог розповів, як стрес впливає на зір

Київ • УНН

 • 627953 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. Нервове перенапруження безпосередньо впливає на виникнення серцево-судинних захворювань. Під час повномасштабної війни рівень нервової напруги підвищується й люди більш вразливі, може "скакати" тиск. Такий стрес негативно впливає й на зір. Про те, як саме стрес впливає на органи зору журналісту УНН розповів доктор медичних наук, професор Сергій Риков.

Цитата

«Від психічної організації людини залежить гострота зору і вплив на орган зору. Що важливо – це те, що люди, які мають підвищений артеріальний тиск, гіпертонічну хворобу, але вони не мали проблем з очима, тепер починають скаржитися. Чому? Тому що підвищення загального артеріального тиску призводить до підвищення внутрішньоочного тиску. Тобто до початку гіпертензії, початкової глаукоми, а глаукома - це вплив тиску на зоровий нерв. Коли помирають клітини зорового нерва - людина починає гірше бачити. Це те, що стосується гіпертонічної хвороби. Що стосується, наприклад, цукрового діабету, то погіршення дуже різкі, особливо крововиливи на очне дно від стресових ситуацій», - розповів Риков.

Деталі

За його словами, діти, які навчаються в школі, також мають певні проблеми, тому що відволікаються за допомогою гаджетів.

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«Гаджет з одної сторони рятує дитину від нервового стресу, а з іншого боку шкодить органу зору, тому що саме робота на близькій відстані – це м'язова робота. Так само як ми працюємо фізично і втомлюємося, так само коли дитина дивиться на близькій відстані - мязи в середині ока перевтомлюються, починається спазм акомодації, слабкість акомодації, у дитини з'являється дискомфорт, розпливаються образи», - сказав Риков.

Він зазначив, що часто приходять пацієнти саме з такими скаргами.

«Ще є такий контингент пацієнтів, яких ми прооперували й вони бачать відмінно, 100% зору після операції з приводу катаракти. Але приходять і кажуть: мені стало гірше. Я роблю обстеження, всі сім видів, і приходжу до висновку, що гірше не стало, тобто по функції зору гірше не стало, а по психологічній функції стало дійсно людям тяжче. Через це враження, що стало гірше, але це не значить, що об'єктивно потрібно, щось робити, лікувати. Є профілактичні заходи, каплі, трави, якими можна зняти цю втому», - розповів Риков.

Окрім того, Риков розповів про формулу «20-20-20» для роботи дітям з гаджетами. Це коли 20 хвилин дитина займається за гаджетом і рівно 20 секунд вона дивиться на відстань 20 футів (1 фут - 30,4 см) - приблизно 6 метрів і далі в далину.

Доповнення

Більшість приватних клінік відзначають зміну у структурі попиту, зокрема, деяке зростання попиту на психологічну допомогу.

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