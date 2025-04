ЄС виділить Україні півтора мільярда євро на відновлення

Цитата

"Європейський інвестиційний банк за підтримки бюджету ЄС схвалив фінансування для України у розмірі 1,59 мільярда євро, з яких 1 мільярд євро виділять негайно. Це допоможе відновити інфраструктуру та надання послуг, а також підтримувати майбутні енергетичні, транспортні та освітні проекти", – повідомила Урсула фон дер Ляєн.

The @EIB, with EU budget support, approved €1.59 billion of financing for Ukraine, with €1 billion to be released immediately.



It will help rebuild infrastructure and resume services. And support energy, transport and education projects for the future.



We #StandWithUkraine pic.twitter.com/haiCTephri

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 25, 2022

Нагадаємо

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що "рано чи пізно" Європа має бути готова до повної зупинки постачання газу з рф.