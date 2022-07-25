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ЄС виділить Україні півтора мільярда євро на відновлення

ЄС виділить Україні півтора мільярда євро на відновлення

Київ • УНН

 • 122256 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. Європейський Союз виділить Україні 1,59 мільярда євро на відновлення інфраструктури, підтримку енергетичних, транспортних та освітніх проектів. Про це повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, інформує УНН.

Цитата

"Європейський інвестиційний банк за підтримки бюджету ЄС схвалив фінансування для України у розмірі 1,59 мільярда євро, з яких 1 мільярд євро виділять негайно. Це допоможе відновити інфраструктуру та надання послуг, а також підтримувати майбутні енергетичні, транспортні та освітні проекти", – повідомила Урсула фон дер Ляєн.

 The @EIB, with EU budget support, approved €1.59 billion of financing for Ukraine, with €1 billion to be released immediately.

It will help rebuild infrastructure and resume services. And support energy, transport and education projects for the future.

We #StandWithUkraine pic.twitter.com/haiCTephri

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 25, 2022

Нагадаємо

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що "рано чи пізно" Європа має бути готова до повної зупинки постачання газу з рф.

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