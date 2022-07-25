Прятался от артиллерии: опытный наемник с рф долго не выдержал в Украине – признание пленного

Детали

На видео российский наемник, который прошел так называемую "контртеррористическую операцию рф" в Дагестане, но в боях на востоке Украины выдержал всего две недели.

За это время ему не пришлось стрелять ни разу: он только бегал, скрываясь от артиллерии. Об этом пленный рассказал следователям и контрразведчикам СБУ:

"Когда попали в Попасную, как дальше поехали, – оф*гели… Война, так скажем, другого поколения... То есть, артиллерия работает, а автомат в автомат – такого нет. Я успел за 2 недели службы заметить: в основном – бегаешь, прячешься от артилерии. Очень много испуганных".

СБУ напомнила о горячей телефонной линии 2402. Российские оккупанты могут позвонить и сдаться в плен.

Напомним

Российские оккупанты взяли в армию рецидивиста с Луганской области, который хотел на войне против Украины заработать на вставные зубы.