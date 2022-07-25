Прятался от артиллерии: опытный наемник с рф долго не выдержал в Украине – признание пленного
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. ВСУ настолько яростно уничтожают российских кафиров, что даже опытные наемники с рф долго не выдерживают на войне против Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Детали
На видео российский наемник, который прошел так называемую "контртеррористическую операцию рф" в Дагестане, но в боях на востоке Украины выдержал всего две недели.
За это время ему не пришлось стрелять ни разу: он только бегал, скрываясь от артиллерии. Об этом пленный рассказал следователям и контрразведчикам СБУ:
"Когда попали в Попасную, как дальше поехали, – оф*гели… Война, так скажем, другого поколения... То есть, артиллерия работает, а автомат в автомат – такого нет. Я успел за 2 недели службы заметить: в основном – бегаешь, прячешься от артилерии. Очень много испуганных".
СБУ напомнила о горячей телефонной линии 2402. Российские оккупанты могут позвонить и сдаться в плен.
Напомним
Российские оккупанты взяли в армию рецидивиста с Луганской области, который хотел на войне против Украины заработать на вставные зубы.