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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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Ховався від артилерії: досвідчений найманець з рф довго не витримав в Україні – зізнання полоненого

Ховався від артилерії: досвідчений найманець з рф довго не витримав в Україні – зізнання полоненого

Київ • УНН

 • 192983 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. ЗСУ настільки люто нищать російських окупантів, що навіть досвідчені найманці з рф довго не витримують на війні проти України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.

Деталі

На відео російський найманець, який пройшов так звану "контртерористичну операцію рф" у Дагестані, але у боях на сході України витримав лише два тижні.

За цей час йому не довелося стріляти жодного разу: він тільки бігав, ховаючись від артилерії. Про це полонений розповів слідчим і контррозвідникам СБУ:

"Когда попали в Попасную, как дальше поехали, – оф*гели… Война, так скажем, другого поколения... То есть, артиллерия работает, а автомат в автомат – такого нет. Я успел за 2 недели службы заметить: в основном – бегаешь, прячешься от артилерии. Очень много испуганных".

СБУ нагадала про гарячу телефонну лінію 2402. Російські окупанти можуть зателефонувати і здатися в полон.

Нагадаємо

Російські окупанти взяли до армії рецидивіста з Луганщини, який хотів на війні проти України заробити на вставні зуби.

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