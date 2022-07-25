Ховався від артилерії: досвідчений найманець з рф довго не витримав в Україні – зізнання полоненого

Деталі

На відео російський найманець, який пройшов так звану "контртерористичну операцію рф" у Дагестані, але у боях на сході України витримав лише два тижні.

За цей час йому не довелося стріляти жодного разу: він тільки бігав, ховаючись від артилерії. Про це полонений розповів слідчим і контррозвідникам СБУ:

"Когда попали в Попасную, как дальше поехали, – оф*гели… Война, так скажем, другого поколения... То есть, артиллерия работает, а автомат в автомат – такого нет. Я успел за 2 недели службы заметить: в основном – бегаешь, прячешься от артилерии. Очень много испуганных".

СБУ нагадала про гарячу телефонну лінію 2402. Російські окупанти можуть зателефонувати і здатися в полон.

Нагадаємо

Російські окупанти взяли до армії рецидивіста з Луганщини, який хотів на війні проти України заробити на вставні зуби.