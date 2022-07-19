Пішов воювати проти України, щоб заробити на вставні зуби: зізнання рецидивіста з Луганщини

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Чоловік – колишній шахтар. Однак за фахом не працював давно. Починаючи з 2006 року, тричі був засуджений за торгівлю наркотиками. Востаннє звільнився тільки у 2021 році.

Війну в Україні сприйняв як можливість підзаробітку. Одразу після повномасштабного вторгнення зателефонував у військкомат і невдовзі підписав контракт як доброволець.

"Стал добровольцем из денежных мотивов. Чтобы я мог вставить себе зубы хоть немного. Как можно зубы вставить, если нигде ни работы нет, ничего. Взял и просто служил", – говорить загарбник.

Їх не навчали військової підготовки, а боєкомплекти видали "для галочки". Та коли окупантам стало геть сутужно у Сєвєродонецьку, цих вояків відправили у зону бойових дій і поставили задачу: закріпитися на позиції.

"Доброволець" задачу провалив, але на відміну від п'ятьох колег по службі, які загинули на його очах, залишився живим.

Наразі разом з іншими полоненими він дає свідчення слідчим СБУ.

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