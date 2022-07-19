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Пошел воевать против Украины, чтобы заработать на вставные зубы: признание рецидивиста с Луганской области

Пошел воевать против Украины, чтобы заработать на вставные зубы: признание рецидивиста с Луганской области

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 июля. УНН. Российские оккупанты взяли в армию рецидивиста с Луганской области, который хотел на войне против Украины заработать на вставные зубы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

Мужчина – бывший шахтер. Однако по специальности не работал давно. Начиная с 2006 года трижды был осужден за торговлю наркотиками. Последний раз освободился только в 2021 году.

Войну в Украине воспринял как возможность подработки. Сразу после полномасштабного вторжения позвонил в военкомат и вскоре подписал контракт как доброволец.

"Стал добровольцем из денежных мотивов. Чтобы я мог вставить себе зубы хоть немного. Как можно зубы вставить, если нигде ни работы нет, ничего. Взял и просто служил", – рассказывает захватчик.

Их не обучали военной подготовке, а боекомплекты выдали "для галочки". Но когда оккупантам стало трудно в Северодонецке, этих воинов отправили в зону боевых действий и поставили задачу: закрепиться на позиции.

"Доброволец" задачу провалил, но в отличие от пяти коллег по службе, погибших на его глазах, остался жив.

Сейчас вместе с другими пленными он дает показания следователям СБУ.

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