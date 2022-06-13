Воевал против сына и обстреливал из танков Северодонецк: признание "народного милиционера днр"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. "Народный милиционер днр" воевал против собственного сына и обстреливал из танков жилые дома в Северодонецке Луганской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Детали
Пленный на видео – житель Донецка, который с 2015 года воюет против украинской армии в составе танкового подразделения так называемой "народной милиции днр".
С начала полномасштабного вторжения вместе с оккупационным контингентом вс рф мужчина прибыл в Луганскую область. Тем временем его сын воюет на стороне Украины.
"У меня семья: жена и сын с 2014 года проживают в городе Днепре. Я сам с 2015 года военнослужащий "днр". 25 марта 2022 года мы выдвинулись, чтобы начать активные боевые действия с ВСУ", – рассказывает боевик.
Он признался, что расстреливал из танка химзавод "Заря" в Рубежном, драматический театр и жилые дома в старой части Северодонецка, где скрывались от обстрелов мирные горожане.
По приказу боевик ровнял город с землей, "прокладывая проходы" для своей пехоты. Именно во время боев в Луганской области военные ВСУ взяли его и нескольких "пехотинцев" в плен, отметили в СБУ.
Напомним
Пленный российский снайпер признался, что оккупанты подписывают согласие на убийство мирных украинцев.