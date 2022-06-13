Воевал против сына и обстреливал из танков Северодонецк: признание "народного милиционера днр"

Детали

Пленный на видео – житель Донецка, который с 2015 года воюет против украинской армии в составе танкового подразделения так называемой "народной милиции днр".

С начала полномасштабного вторжения вместе с оккупационным контингентом вс рф мужчина прибыл в Луганскую область. Тем временем его сын воюет на стороне Украины.

"У меня семья: жена и сын с 2014 года проживают в городе Днепре. Я сам с 2015 года военнослужащий "днр". 25 марта 2022 года мы выдвинулись, чтобы начать активные боевые действия с ВСУ", – рассказывает боевик.

Он признался, что расстреливал из танка химзавод "Заря" в Рубежном, драматический театр и жилые дома в старой части Северодонецка, где скрывались от обстрелов мирные горожане.

По приказу боевик ровнял город с землей, "прокладывая проходы" для своей пехоты. Именно во время боев в Луганской области военные ВСУ взяли его и нескольких "пехотинцев" в плен, отметили в СБУ.

Напомним

Пленный российский снайпер признался, что оккупанты подписывают согласие на убийство мирных украинцев.