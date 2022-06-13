Воював проти сина та обстрілював з танків Сєвєродонецьк: зізнання "народного міліціонера днр"

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Полонений на відео – житель Донецька, який з 2015 року воює проти української армії у складі танкового підрозділу так званої "народної міліції днр".

З початку повномасштабного вторгнення разом з окупаційним контингентом зс рф чоловік прибув на Луганщину. Тим часом його син воює на боці України.

"У меня семья: жена и сын с 2014 года проживают в городе Днепре. Я сам с 2015 года военнослужащий "днр". 25 марта 2022 года мы выдвинулись, чтобы начать активные боевые действия с ВСУ", – розповідає бойовик.

Він зізнався, що розстрілював із танка хімзавод "Зоря" у Рубіжному, драматичний театр і житлові будинки у старій частині Сєвєродонецька, де ховалися від обстрілів мирні містяни.

За наказом бойовик рівняв місто із землею, "прокладаючи проходи" для своєї піхоти. Саме під час боїв на Луганщині військові ЗСУ взяли його та кількох "піхотинців" у полон, зазначили в СБУ.

Нагадаємо

Полонений російський снайпер зізнався, що окупанти підписують згоду на вбивство мирних українців.