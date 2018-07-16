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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 49797 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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8 марта, 13:20 • 127054 просмотра

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8 марта, 10:25 • 134427 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 170310 просмотра

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ЕС выделил почти 18 млн евро на украинские научные исследования

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КИЕВ. 16 июля. УНН. По результатам конкурсов программы “Горизонт 2020” украинские ученые получили финансирование на сумму 17,88 млн евро на выполнение исследовательских проектов. Об этом рассказала Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, передает УНН.

“По результатам конкурсов программы ”Горизонт 2020“ с 2014 года по настоящее время 97 украинских организаций-участников получили финансирование на сумму 17,88 млн евро на выполнение 98 проектов. Это на 5,3 млн евро больше, чем Украина оплатила взнос (12 млн 508 тис. 284,8 евро)”, - говорится в сообщении.

По данным МОН, в Рамочной программе ЕС “Горизонт 2020” провели качественную оценку выполненных проектов в 2017 году. Согласно выводам, 19% опрошенных проектов уже привели к научному прорыву (оценка категории А) и 60% проектов привели к значительному научному прогрессу (оценка категории Б).

“Таким образом 79% научных проектов, в которых участвуют украинские организации в рамках программы ”Горизонт 2020“, способствовавших совершению научного прогресса”, — отметила Лилия Гриневич.

Детали по специализации украинских научных исследований в программе “Горизонт-2020” привел заместитель Министра образования и науки Украины Максим Стриха. Так, наибольшее количество проектов осуществляется по следующим направлениям:

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  • действия Марии Склодовской-Кюри — 47 проектов;
  • умный, экологически чистый и интегрированный транспорт — 15 проектов;
  • безопасная, чистая и эффективная энергетика — 12 проектов;
  • климат, окружающая среда, эффективное использование ресурсов и сырья — 8 проектов;
  • Европа в меняющемся мире — инклюзивные, инновационные и сознательные общества — 7 проектов;
  • научно-исследовательские инфраструктуры — 6 проектов;
  • продовольственная безопасность; устойчивое развитие сельского и лесного хозяйства; морские, приморские ресурсы и внутренние воды — 6 проектов.

“На сегодняшний день более 30% учреждений, выигравших гранты в рамках ”Горизонта“, - это высшие учебные заведения. Среди других исполнителей проектов: 30% — учреждения НАН Украины и 40% — бизнес-учреждения. Это первые плоды участия Украины в программе, и они демонстрируют одинаково высокую вовлеченность науки и бизнеса”, - добавила Лилия Гриневич.

Отметим, что об участии Украины в Рамочной программе ЕС по научным исследованиям и инновациям “Горизонт-2020” стало известно 16 июля 2015 года - после ратификации соответствующего соглашения в парламенте.

Ранее правительство создало Национальный фонд исследований, который будет утверждать гранты на науку с 2019 года.

Украинские Национальные Новости

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