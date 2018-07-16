ЄС виділив майже 18 млн євро на українські наукові дослідження

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КИЇВ. 16 липня. УНН. За результатами конкурсів програми “Горизонт 2020” українські науковці отримали фінансування на суму 17,88 млн євро на виконання дослідницьких проектів. Про це розповіла Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, передає УНН.

“За результатами конкурсів програми „Горизонт 2020“ з 2014 року до сьогодні 97 українських організацій-учасників отримали фінансування на суму 17,88 млн євро на виконання 98 проектів. Це на 5,3 млн євро більше, ніж Україна сплатила за внесок (12млн 508 тис. 284,8 євро)”, — йдеться у повідомленні.

За даними МОН, у Рамковій програмі ЄС “Горизонт 2020” провели якісну оцінку виконаних проектів у 2017 році. Згідно з висновками, 19% опитаних проектів вже призвели до наукового прориву (оцінка категорії А) і 60% проектів призвели до значного наукового прогресу (оцінка категорії Б).

“Таким чином 79% наукових проектів, у яких беруть участь українські організації в межах програми „Горизонт 2020“, сприяли здійсненню наукового поступу”, — зазначила Лілія Гриневич.

Деталі щодо спеціалізації українських наукових досліджень у програмі “Горизонт 2020” навів заступник Міністра освіти і науки України Максим Стріха. Так, найбільша кількість проектів здійснюється за такими напрямами:

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  • дії Марії Складовської-Кюрі — 47 проектів;
  • розумний, екологічно чистий та інтегрований транспорт — 15 проектів;
  • безпечна, чиста та ефективна енергетика — 12 проектів;
  • клімат, навколишнє середовище, ефективне використання ресурсів і сировини — 8 проектів;
  • Європа в мінливому світі — інклюзивні, інноваційні та свідомі суспільства — 7 проектів;
  • науково-дослідницькі інфраструктури — 6 проектів;
  • продовольча безпека; сталий розвиток сільського та лісового господарства; морські, приморські ресурси та внутрішні води — 6 проектів.

“На сьогодні понад 30% установ, які виграли гранти в межах „Горизонту“, — це заклади вищої освіти. Серед інших виконавців проектів: 30% — установи НАН України та 40 % — бізнес-установи. Це перші плоди участі України в програмі, і вони демонструють однаково високу залученість науки та бізнесу”, — додала Лілія Гриневич.

Зазначимо, що про участь України у Рамковій програмі ЄС з наукових досліджень та інновацій “Горизонт 2020” стало відомо 16 липня 2015 року - після ратифікації відповідної угоди у парламенті.

Раніше уряд створив Національний фонд досліджень, який даватиме гранти на науку з 2019 року.

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