В Україні створили Національний фонд досліджень
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Кабінет міністрів ухвалив рішення про створення Національного фонду досліджень України. Таке рішення сьогодні було ухвалено на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
Під час представлення цього проекту постанови міністр освіти і науки України Лілія Гриневич розповіла, що Нацфонд досліджень на своєму майданчику зможе зробити доступними гранти і конкурси для різних представників наукової й науково-технологічної сфери.
За її словами, у фонд буде незалежною, неприбутковою установою, в якому працюватиме 60 співробітників.
"Його основне завдання - грантова підтримка фундаментальних і прикладних наукових досліджень і науково-технічних експериментальних розробок. Кошти фонду формуватимуться коштом коштів держбюджету, добровільних внесків, зокрема, іноземних донорів й інших незабороненим законодавством коштів", - сказала міністр.
Гриневич додала, розмір фінансування фонду визначатиметься очолюваною Прем'єр-міністром Національною радою з питань науки і технології, яка вже створена.
Крім того, за її словами, у Нацфонді передбачені індивідуальні, колективні й інституційні гранти, що "дасть більше свободи для науковців і більші можливості для реалізації амбітних проектів".
Як повідомляв УНН, Верховна Рада дозволила міжнародним структурам фінансувати український культурний фонд. Парламентарі 230 голосами підтримали відповідний законопроект.