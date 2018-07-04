В Украине создали Национальный фонд исследований
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Кабинет министров принял решение о создании Национального фонда исследований Украины. Такое решение было принято на заседании правительства, передает корреспондент УНН.
Во время представления этого проекта постановления министр образования и науки Украины Лилия Гриневич рассказала, что Нацфонд исследований на своей площадке сможет сделать доступными гранты и конкурсы для различных представителей научной и научно-технологической сферы.
По ее словам, в фонд будет независимой, некоммерческой организацией, в котором будет работать 60 сотрудников.
"Его основная задача - грантовая поддержка фундаментальных и прикладных научных исследований и научно-технических экспериментальных разработок. Средства фонда будут формироваться за счет средств госбюджета, добровольных взносов, в частности, иностранных доноров и других незапрещенным законодательством средств", - сказала министр.
Гриневич добавила, размер финансирования фонда будет определяться возглавляемой Премьер-министром Национальным советом по науке и технологии, который уже создан.
Кроме того, по ее словам, в Нацфонде предусмотрены индивидуальные, коллективные и институциональные гранты, что "даст больше свободы для ученых и большие возможности для реализации амбициозных проектов".
Как сообщал УНН, Верховная Рада разрешила международным структурам финансировать украинский культурный фонд. Парламентарии 230 голосами поддержали соответствующий законопроект.