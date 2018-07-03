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Рада дозволила міжнародним структурам фінансувати український культурний фонд

Рада дозволила міжнародним структурам фінансувати український культурний фонд

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 липня. УНН. Верховна Рада дозволила міжнародним структурам фінансувати український культурний фонд. Парламентарі 230 голосами підтримали відповідний законопроект, передає кореспондент УНН.

Законопроектом пропонується уточнити статус Українського культурного фонду як неприбуткової організації, здатної набувати цивільні права і обов’язки відповідно до цивільного законодавства.

Цим же законом запроваджуються загальні засади укладення договорів про надання фінансової допомоги (грантів) та створюється нормативна база для контролю з боку Фонду за виконанням умов грантів.

Цим же документом передбачається легітимізація внесків міжнародних та іноземних структур, як джерела формування коштів Фонду. При цьому передбачається, що ніякі дії, правочини, договори або спільні рішення, вчинені за участю приватних осіб або державних органів, підприємств чи установ інших країн, не можуть мати наслідком отримання такими приватними особами або державними органами, підприємствами чи установами контролю за Українським культурним фондом, його діяльністю або діями Українського культурного фонду щодо реалізації конкретного проекту.

Як повідомляв УНН, виконавчим директором Українського культурного фонду було обрано Юлію Федів за підсумками конкурсного відбору.

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