Рада разрешила международным структурам финансировать украинский культурный фонд

Законопроектом предлагается уточнить статус Украинского культурного фонда как некоммерческой организации, способной приобретать гражданские права и обязанности в соответствии с гражданским законодательством.

Этим же законом вводятся общие принципы заключения договоров о предоставлении финансовой помощи (грантов) и создается нормативная база для контроля со стороны Фонда за выполнением условий грантов.

Этим же документом предусматривается легитимизация взносов международных и иностранных структур, как источники формирования средств Фонда. При этом предполагается, что никакие действия, сделки, договоры или совместные решения, совершенные при участии частных лиц или государственных органов, предприятий или учреждений других стран, не могут иметь следствием получения такими частными лицами или государственными органами, предприятиями или учреждениями контроля над Украинским культурным фондом, его деятельностью или действиями Украинского культурного фонда по реализации конкретного проекта.



Как сообщал УНН, исполнительным директором Украинского культурного фонда был избран Юлию Федив по итогам конкурсного отбора.