ЕС выделит дополнительные 3,5 млн евро для пострадавших от войны на Востоке Украины

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“Люди на востоке Украины продолжают жить в страхе и бороться за удовлетворение своих основных потребностей. Пандемия коронавируса усугубила ситуацию, особенно для пожилых людей, которые часто входят в число наиболее уязвимых. Это дополнительное финансирование поможет им получить доступ к медицинскому обслуживанию и предметам первой необходимости и подготовиться к предстоящей зиме. ЕС будет поддерживать людей на востоке Украины столько, сколько потребуется”, — заявил европейский комиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич.

Детали

Сообщается, что выделенные 3,5 миллиона евро пойдут на нужды наиболее уязвимых категорий населения, проживающих по обе стороны от линии соприкосновения, включая пожилых людей и людей с ограниченными возможностями. Средства также будут направлены на медицинские услуги, и психологическую поддержку людей.

Напомним

12 октября в Киеве состоялся 23-й Саммит Украина — Европейский Союз. По его итогам Европейский Союз заявил, что разделяет позицию Украины и призывает Россию взять на себя ответственность как сторона конфликта на Донбассе.