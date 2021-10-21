ЄС виділить додаткові 3,5 млн євро для постраждалих від війни на Сході України

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“Люди на сході України продовжують жити в страху і боротися за задоволення своїх основних потреб. Пандемія коронавірусу погіршила ситуацію, особливо для літніх людей, які часто входять в число найбільш вразливих. Це додаткове фінансування допоможе їм отримати доступ до медичного обслуговування та предметів першої необхідності і підготуватися до майбутньої зими. ЄС буде підтримувати людей на сході України стільки, скільки буде потрібно”, — заявив європейський комісар з антикризового управління Янез Ленарчіч.

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Повідомляється, що виділені 3,5 мільйона євро підуть на потреби найбільш вразливих категорій населення, які проживають по обидва боки від лінії зіткнення, включаючи людей похилого віку і людей з обмеженими можливостями. Кошти також будуть спрямовані на медичні послуги, і психологічну підтримку людей.

Нагадаємо

12 жовтня в Києві відбувся 23-й Саміт Україна — Європейський Союз. За його підсумками Європейський Союз заявив, що поділяє позицію України і закликає Росію взяти на себе відповідальність як сторона конфлікту на Донбасі.